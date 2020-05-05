Нью-Йорк, США, , 19:47 — REGNUM Дочь и советник президента США Иванка Трамп передала 400 горячих блюд работникам нью-йоркской городской больницы, чтобы поблагодарить персонал за их работу во время пандемии. Об этом сообщает Washington Examiner.

Еда была доставлены в сильно нагруженную из-за коронавируса больницу Квинса, которая была названа «эпицентром эпицентра» пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах.

Сотрудники ресторана приготовили несколько фирменных блюд для медиков, которые трудятся на передовой. Доставка стала очередным благотворительным актом от «первой дочери», которая на прошлой неделе заказала 800 блюд для медиков в Медицинском центре Святого Франциска в Трентоне, штат Нью-Джерси. Губернатор штата Фил Мерфи поблагодарил Трамп и назвал ее усилия» очень ценными»