Душанбе, , 17:36 — REGNUM Спикер нижней палаты парламента Таджикистана Махмадтоир Зокирзодаи трое его заместителей решили перечислить свою месячную заработную плату на специальный счёт фонда по борьбе с коронавирусом.

По словам пресс-секретаря парламента страны Мухаммадато Султонова, депутаты обеих палат также дали своё согласие на перевод части своих зарплат в фонд.

Однако в других министерствах и ведомствах страны чиновники стали опасаться, что подобные перечисления могут носить обязательный характер,пишет таджикистанское информагентство «Азия-Плюс».

Напомним, что ранее президент ТаджикистанаЭмомали Рахмон перевёлна спецсчёт заработную плату за месяц. Его примеру последовали председатели Хатлонской и Согдийской областей страны, а также министерство внутренних дел — руководящий состав отказался от 50% своей месячной зарплаты в пользу борьбы с коронавирусом.