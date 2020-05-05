Рига, 5 мая 2020, 17:35 — REGNUM Правительство Латвии разрешило министерству обороны страны купить земельный участок в Кегумском районе для расширения авиационной базы латвийских Национальных вооружённых сил. Об этом 5 мая сообщается на сайте министерства обороны Латвии Sargs.lv.
По данным военного ведомства, земельный участок Celmiņi, площадью 27,7 гектаров в Рембатской волости, необходим для долгосрочного развития национальной авиационной базы, с целью обеспечить необходимую поддержку воздушным судам боевой группы НАТО.
Собственником участка являлось государственное акционерное общество Latvijas valsts meži, стоимость сделки составит 54 600 евро.