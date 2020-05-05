Тбилиси, , 17:30 — REGNUM Фракция «Национальное движение» парламента Грузии в порядке интерпеляции вызывает в парламент премьер-министра Грузии Георгия Гахария и намеревается от него лично услышать ответы на свои вопросы. Об этом 5 мая заявила член фракции депутат Тинатин Бокучава.

«В стране резко возросла нищета, в том числе среди самых уязвимых групп населения, детей, пенсионеров и инвалидов. И в это время правительство «Грузинской мечты» распределяет пакет помощи среди своего партактива и аффилированных с ним бизнесменов. Ни одного тетри в этом плане не предусмотрено для пенсионеров, для 600 тысяч самозанятых, 165 тысяч социально незащищенных, 100 тысяч инвалидов и беженцев», — заявила Бокучава.

По ее словам, в парламенте голос народа не слышен, потому что находящийся в самоизоляции Бидзина Иванишвили фактически отменил парламент. Поэтому оппозиция решила вызвать премьера в законодательный орган и потребовать от него ответа на все связанные с финансовой помощью вопросы.

«Для того, чтобы донести до Гахарии голоса наших остающихся дома, нуждающихся граждан, «Единое национальное движение», с учетом регламента парламента Грузии в порядке интерпеляции вызывает в парламент Георгия Гахарию. Конституция Грузии обязывает его явиться в парламент и лично ответить на все вопросы, которые имеются у граждан», — подчеркнула Бокучава.

Она отметила, что ЕНД дважды вызывало Георгия Гахарию в парламент, но оба раза он не явился и прислал вместо себя своих представителей. Тина Бокучава пригрозила премьеру, что на этот раз ему увернуться не удастся, так как в этом случае он в очередной раз нарушит Конституцию.

«В случае неявки он еще раз скажет своим гражданам, что «Грузинская мечта» намерена потратить взятый государством долг для привилегированной касты, а расплачиваться за него придется нам и нашим детям», — заявила Тинатин Бокучава.

Оппозицию беспокоит судьба тех $1,5 млрд, которые обещаны Грузии международными финансовыми институтами и донорами для преодоления последствий коронавируса. Как ранее заявил Гахария, около 10% этой суммы составят гранты, остальная сумма — кредит.

Отметим, что приближенные к правительству грузинские эксперты считают данный шаг ЕНД очередной «клоунадой» и попыткой повысить таким образом свой основательно обвалившийся рейтинг.