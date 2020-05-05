Петрозаводск, , 17:36 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о частичном смягчении ограничительных мер, принятых для борьбы с коронавирусной эпидемией. В частности, теперь разрешены «бесцельные» загородные прогулки. Однако в общественных местах все должны быть в масках.

«Подписал распоряжение о разрешении в Карелии с 7 мая загородных прогулок, в том числе с использованием личного транспорта. Пока это могут быть только одиночные прогулки либо с членами вашей семьи, с которыми вы вместе живете в квартире или частном доме», — сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Чуть больше повезло жителям небольших населенных пунктов численностью до 1000 человек, а также обитателям дачных кооперативов, садоводческих товариществ — им можно гулять по территории этих мест на социальной дистанции.

В городах, где отмечено наибольшее число заболевших, с 10 мая предписано обязательно надевать защитные маски при посещении общественных мест.

Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим городах Петрозаводск, Сегежа, Кондопога, Костомукша, Кемь, Беломорск, Сортавала, Лахденпохья, Питкяранта, Олонец.

«В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов», — отметил Парфенчиков.

Все, кто прибывает в Карелию по служебной надобности, должны будут пройти обследование на коронавирус до приезда в республику. Напомним, для всех остальных приезжих введен 14-дневный карантин.

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Как сообщало ИА REGNUM, количество новых подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Карелии за сутки возросло на 12 человек и превысило 100 заразившихся.

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