Москва, , 17:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося генерального конструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина. Телеграмма опубликована сегодня, 5 мая, на официальном сайте Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром от коронавирусной инфекции скончался генеральный конструктор пилотируемых программ России академик Евгений Микрин.

Путин пишет, что академик Микрин внёс неоценимый вклад в развитие российской научно-технической мысли, в реализацию национальной космической программы.

«Академик Микрин по праву снискал высокий авторитет и уважение среди товарищей, друзей, коллег», — сказано в телеграмме российского лидера.

Добрая память от этом талантливом человеке, который всегда был предан своему призванию и интересам Родины, сохранится в сердцах соотечественников, подчеркнул президент России Владимир Путин.