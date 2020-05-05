Ульяновск, 5 мая 2020, 17:23 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 5 мая, депутаты Законодательного собрания региона поддержали кандидатуру вице-губернатор Сергея Люлькова на пост уполномоченного по правам человека, сообщает пресс-служба парламента.
Кандидатуру Сергея Люлькова внёс ульяновский губернатор Сергей Морозов. Депутаты «большинством голосов» поддержали это предложение, утвердив вице-губернатора в должности регионального омбудсмена. Отмечается, что Люльков принёс присягу и официально вступил в должность.
У предыдущего уполномоченного по правам человека в Ульяновской области истёк срок полномочий.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на должность главы территориального фонда ОМС назначена Екатерина Буцкая, работавшая министром финансов Ульяновской области. Губернатор тогда сослался на то, что нужно усилить внешний контроль финансово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений, чем и займётся территориальный ФОМС.
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Справка ИА REGNUM. Сергей Александрович Люльков родился в Новосибирске в 1972 году. После службы в армии работал в органах внутренних дел. В 2000 году закончил омскую академию МВД, в 2006 году поступил на службу в УФСКН по Новосибирской области. В 2013 году получил пост начальника управления ФСКН по Ульяновской области. В декабре 2016 года назначен заместителем председателя правительства Ульяновской области, а в июле 2017 года стал заместителем губернатора Ульяновской области.