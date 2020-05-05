Ульяновск, , 17:23 — REGNUM В Ульяновской области сегодня, 5 мая, депутаты Законодательного собрания региона поддержали кандидатуру вице-губернатор Сергея Люлькова на пост уполномоченного по правам человека, сообщает пресс-служба парламента.

Кандидатуру Сергея Люлькова внёс ульяновский губернатор Сергей Морозов. Депутаты «большинством голосов» поддержали это предложение, утвердив вице-губернатора в должности регионального омбудсмена. Отмечается, что Люльков принёс присягу и официально вступил в должность.

У предыдущего уполномоченного по правам человека в Ульяновской области истёк срок полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на должность главы территориального фонда ОМС назначена Екатерина Буцкая, работавшая министром финансов Ульяновской области. Губернатор тогда сослался на то, что нужно усилить внешний контроль финансово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений, чем и займётся территориальный ФОМС.

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