Нижний Новгород, , 16:50 — REGNUM Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов решил досрочно сложить свои полномочия. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ожидается, что 6 мая состоится внеочередной заседание думы Нижнего Новгорода, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об отставке Панова в связи с его переходом на другую работу.

На какую именно работу переходит Панов не уточняется. официальные комментарии администрация города предоставит 6 мая.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Панов может перейти на работу в «Росатом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатура была выдвинута губернатором области Глебом Никитиным.