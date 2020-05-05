Кишинёв, , 16:43 — REGNUM Экс-председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Владимир Цуркан опротестовал в самом КС решение судей отправить его в отставку и назначить на его место Домнику Маноле. Как сообщили ИА REGNUM в секретариате КС, суд рассмотрит запрос Цуркана в 15-дневный срок.

Действующий председатель Конституционного суда Домника Маноле заявила, что это произойдёт не раньше рассмотрения в КС вопроса о российском кредите в 200 млн евро, которое назначено на 7 мая.

Как заявил в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Александр Ангели, президент Молдавии Игорь Додон, чьим человеком считается Цуркан, тем самым «пытается взять реванш в борьбе за Конституционный суд Молдавии».

Александр Ангели «Додон пропустил сильный удар по вертикали власти, которую он пытался строить. Один из столпов этой вертикали — Конституционный суд — оказался вне его контроля и, более того, едва ли не в оппозиции к его политике. Додон фактически потерял лицо перед Россией, поскольку стало очевидно, что он не может гарантировать ни одно ключевое государственное решение в Молдавии. В Москве таких не уважают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн. Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.

КС принял решение приостановить действие парламентского решения. Он по требованию оппозиционеров проверяет соответствие этого соглашения конституции Молдавии.

Перед рассмотрением этого вопроса КС отстранил от должности председателя Владимира Цуркана, одного из соратников президента Игоря Додона, и назначил на эту должность Домнику Маноле.

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