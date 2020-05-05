Киев, , 16:35 — REGNUM Заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича позволяет начать процедуру его экстрадиции, заявил 5 мая офис генерального прокурора страны.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 4 мая, Янукович был заочно арестован решением Печерского районного суда Киева в уголовном производстве по факту захвата государственной власти. Это дело касается событий второй половины 2010 года — первого года президентства Януковича, когда он инициировал переход Украины к президентско-парламентской модели управления. Следствие считает, что таким образом он совершил действия, направленные на незаконное увеличение полномочий.

В своем комментарии офис генпрокурора отмечает, что теперь прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на совершение специального досудебного расследования in absentia, то есть без присутствия обвиняемого.

Никаких подробностей по поводу возможной экстрадиции Януковича ведомство не сообщает.