Киев, , 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав делегации, представляющей Киев на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Соответствующий указ опубликован 5 мая на сайте президента Украины.

Главой делегации остался экс-президент Украины Леонид Кучма. Его заместителями назначены вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников и председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Представителем Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам стала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко. Представителем Украины по политическим вопросам стал председатель комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук назначен представителем Украины по вопросам безопасности, а председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова будет представлять Украину в рабочей группе по гуманитарным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина хочет повысить уровень представителей в ТКГ для того, чтобы привлечь к переговорам более высокопоставленных представителей России. С ДНР и ЛНР Украина никогда не будет вести никаких переговоров, добавил он.

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