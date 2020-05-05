Киев, , 15:54 — REGNUM Правительство Украины поручило госкомпании «Энергоатом» рассмотреть возможность добычи (майнинга) криптовалюты. Соответствующий документ опубликовала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш 5 мая на своём Telegram — канале.

«Обработать… технические и нормативные вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, выработанной атомными электростанциями», — сказано в сообщении.

Срок исполнения — 8 мая 2020 года. Документ подписан и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец.

«Майнинг криптовалют — вот рецепт выхода из кризиса! А не то, что вы там себе думали», — прокомментировала документ Лукаш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники нанесли украинской железной дороге убыток в размере $41 тыс., организовав незаконный майнинг криптовалюты за счёт электроэнергии компании.

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