Киев, 5 мая 2020, 15:54 — REGNUM Правительство Украины поручило госкомпании «Энергоатом» рассмотреть возможность добычи (майнинга) криптовалюты. Соответствующий документ опубликовала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш 5 мая на своём Telegram — канале.
Срок исполнения — 8 мая 2020 года. Документ подписан и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновники нанесли украинской железной дороге убыток в размере $41 тыс., организовав незаконный майнинг криптовалюты за счёт электроэнергии компании.
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