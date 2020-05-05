Париж, , 15:36 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет предложить «на добровольной основе» проводить тесты на коронавирус в школах, сообщает Le Figaro.

В настоящее время эта мера касается «персонала, работающего в школах», но мэр хотела бы распространить её на детей.

«Я хочу пойти дальше, предложив это родителям, которые хотели бы, чтобы их дети прошли тест. Эта миссия будет поручена представителям школьной медицины», — заявила Анн Идальго.

«Идея состоит в том, чтобы остановить любую эпидемию, которая будет развиваться», — пояснила мэр Парижа.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил после посещения школы в Пуасси вместе с министром образования Жан-Мишелем Бланке.

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