Берлин, , 15:26 — REGNUM Германия продолжит вносить «надлежащий вклад» в потенциал ядерного сдерживания НАТО. Об этом 3 мая 2020 года заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

«Есть некоторые страны, которые продолжают рассматривать ядерное оружие как средство военного конфликта, и пока это так, мы считаем, что всё ещё существует необходимость в сохранении ядерного сдерживания», — сказал он. Пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com.

Зайберт также отметил, что ФРГ придерживается концепции ядерного сдерживания НАТО. Данный подход был закреплён в соглашении альянса и канцлера Ангелы Меркель в 2018 году.

«В этом контексте федеральное правительство также обеспечит, чтобы Германия внесла надлежащий вклад в сохранение этих возможностей НАТО», — добавил Зайберт.

Соединённые Штаты, как известно, имеют до 150 ядерных бомб, хранящихся в Европе — на авиабазе Бюхель в Западной Германии, в Бельгии, Нидерландах и Италии. В качестве носителей, в том числе, выступают и стареющие немецкие истребители «Торнадо».

В апреле 2020 года министр обороны и доверенное лицо Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр обнародовала пакет закупок, предусматривающий замену «Торнадо» американскими самолётами производства компании «Боинг» F-18, а также истребителями «Еврофайтер».