Париж, , 15:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил после посещения школы в Пуасси вместе с министром образования Жан-Мишелем Бланке, передает BFM TV.

«Для ребенка сидеть дома два месяца очень травматично. Мы должны вернуть детей в школу», — заявил глава государства за несколько дней до 11 мая, постепенного открытия школ.

«Я хочу хорошего возвращения, а не большого возвращения», — отметил также Эммануэль Макрон.

«Я понимаю беспокойство мэров, их вопросы, их проблемы, они хотят преуспеть, поэтому мы должны дать им время», — заявил Эммануэль Макрон.

По словам главы государства, битва с вирусом ещё не выиграна.

«Мы не выиграли битву с вирусом, он все еще там, мы замедлили его», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франциипосетил школу в Пуасси 5 мая 2020 года.

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