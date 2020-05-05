Москва, , 15:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вынужден входить в новый цикл политической борьбы на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 5 мая заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

«Здесь, в первую очередь, политическая борьба, предстоящие региональные выборы, которые намечены на октябрь этого года. Но здесь есть ещё одна, другая ситуация. Почему открыто, нагло бросается вызов Зеленскому — это слабость президентской власти, слабость института. И появление тех игроков, политиков, региональных лидеров, которые чувствуют это, играют на опережение», — заявил Заворотный.

Он отметил, что в настоящее время острые заявления в адрес президента Украины делают по поводу карантинных мер борьбы с коронавирусом мэры ряда городов, включая Львов, Ивано-Франковск — «некая когорота представителей местного самоуправления, которые в открытую, фактически, противопоставляют себя президенту».«Я думаю, мэр Черкасс может стать национальным героем. Карантин используется как политический предлог для ослабления влияния центральной власти и усиления региональных элит», — указал Заворотный.

Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что граждане не хотят, «чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день».

«Одно правительство поменялось, другое — мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления», — указал он.