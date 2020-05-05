Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Не сторонники Республиканской партии, а те граждане США, которые не пришли на выборы, являются главными ответственными за избрание на президентский пост Дональда Трампа, считает бывшая первая леди этой страны Мишель Обама. Об этом сообщает Washington Examiner.

В своем готовящемся к выходу документальном фильме «Становление» Обама рассказала о своем разочаровании теми, кто не голосовал на выборах 2016 года. Она утверждала, что это вина равнодушных граждан — то, что Трамп победил, и что у Барака Обамы не было демократического большинства в Палате представителей и Сенате, когда он был президентом. По словам Обамы, то, что многие в США не голосовали, для нее было, как пощечина.

«Я понимаю людей, которые голосовали за Трампа», — говорит Обама, подчеркивая, что проблема в равнодушных, которые думают, что всё вокруг — просто игра. Причем это случилось не впервые, так же было и на промежуточных выборах.

«Каждый раз, когда Барак не получал нужного ему Конгресса, это происходило потому, что наши ребята не появлялись. После всей этой [сделанном Баракой Обамой] работы они просто не потрудились проголосовать вообще. Это моя травма», — отметила она.