Москва, , 15:00 — REGNUM Первый год на должности президента Украины стал для Владимира Зеленского полностью провальным. Об этом 5 мая заявил генеральный директор сайта «Антифашист» Сергей Заворотный на телеканале «Россия 24».

«Этот год для Зеленского стал годом крайне неудачным. И самое интересное, он показал, что сам Зеленский не вырос. Вот Янукович вырос как президент. Он язык специально выучил украинский, вырос и его рейтинг, давайте вспомним — был одним из лучших президентов по опросам всем», — заявил Заворотный.

«К сожалению, Зеленский не вырос, не понял и не сумел не только консолидировать элиту, но и даже вырастить как личность, как президент, имея доступ к колоссальной информации, имея колоссальные институты в своих руках власти», — подчеркнул он.