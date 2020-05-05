Тбилиси, , 14:58 — REGNUM Условия проведения выборов в сложной эпидемиологической обстановке готовы обсуждать в правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 5 мая заявил перед журналистами исполнительный секретарь этого политического объединения Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что считает маловероятным срыв парламентских выборов из-за коронавируса в этом году, так как они должны пройти 31 октября. Но депутат согласился, что пока сложно предсказать, как будет развиваться ситуация в стране к тому времени, поэтому в правящей партии готовы принять участие в обсуждении новых правил голосования.

«Мы готовы к дискуссии со всеми и примем во внимание все те рекомендации, которые будут связаны с надлежащим проведением свободных и справедливых выборов», — заявил Кобахидзе.

Напомним, согласно соглашению с оппозицией, «Грузинская мечта» должна успеть до парламентских выборов внести поправки в выборное законодательство страны. Планируется изменить соотношение депутатов-мажоритарщиков и тех, кто пройдет в парламент по спискам вместо 73/77 на 30/120. Ранее Кобахидзе подчеркнул, что эти поправки не будет поздно принять в июле.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель «Грузинской мечты» о выборах: «Не находятся под угрозой»