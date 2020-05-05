Пекин, , 14:30 — REGNUM Китайский дальний бомбардировщик-невидимка Xian H-20 может дебютировать в 2020 году. Однако китайское руководство взвешивает последствия его показа в связи с осложнением отношений в регионе из-за пандемии нового коронавируса. Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-Aerospace.com со ссылкой на издание South China Morning Post.

Военные источники издания сообщили, что сверхзвуковой бомбардировщик-невидимка Xian H-20, может впервые появиться на авиасалоне Чжухай в ноябре 2020 года, авиационно-космической выставке China International Aviation Aerospace Exhibition 2020 (China Airshow 2020), если пандемия будет достаточно под контролем.

Именно авиасалон Чжухай станет платформой для продвижения имиджа Китая и его успехов в борьбе с пандемией. Всему внешнему миру будет поведано, что новая инфекция не оказала большого влияния на китайские предприятия оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что боевой радиус действия Xian H-20 позволит увеличить дальность поражения силами стратегической авиации Китая в два раза.

Однако ряд наблюдателей считают, что появление бомбардировщика на авиасалоне 2020 года может усилить напряженность, напрямую угрожая странам, находящимся в пределах его досягаемости, особенно Австралии, Японии и Корейскому полуострову.

«Пекинское руководство всё ещё тщательно рассматривает вопрос о том, повлияет ли появление Xian H-20 на региональный баланс, особенно учитывая эскалацию региональной напряженности в связи с пандемией Covid-19», — говорится в публикации.