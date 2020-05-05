Тбилиси, , 14:36 — REGNUM Продление режима чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии после 22 мая не поставит под угрозу принятие конституционных поправок в избирательное законодательство страны. Об этом 5 мая в эфире телеканала «Рустави 2» рассказал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Даже если чрезвычайное положение длится месяц, у нас все еще есть возможность внести конституционные изменения. Выборы 31 октября не находятся под угрозой», —сказал Кобахидзе. Он отметил, что внести поправки в основной закон страны можно будет в июле.

Напомним, выборы в парламент Грузии запланированы на 31 октября. 8 марта «Грузинская мечта» и оппозиционные партии заключили соглашение о проведении выборной реформы. Правящая партия обещала изменить число мажоритарных депутатов, входящих в парламент с 73 до 30. Соответственно, с 77 до 120 будет увеличено число народных избранников, проходящих по партийным спискам. В оппозиции уверены, что в этом случае «Грузинская мечта» не сможет получить большинство мест в парламенте.

Стоит отметить, режим ЧП рамках мер по борьбе с распространением коронавируса введен в Грузии с 21 марта. Один раз его действие было продлено до 22 мая.

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