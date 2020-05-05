Рим, , 14:19 — REGNUM Министр юстиции Италии Альфонсо Бонафеде в 2018 году принял по крайней мере одно кадровое решение в интересах мафии, заявил советник Высшего судебного совета Италии Нино Ди Маттео, передают национальные СМИ во вторник, 5 мая.

По утверждениям известного борца с мафией, Бонафеде сам предложил ему пост главы системы исправительных учреждений и сам же, некоторое время спустя, отозвал это предложение, поскольку оно не понравилось «мафиозным боссам».

По словам Бонафеде, данные утверждения не соответствуют действительности. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте отметил, что доверяет своему министру. В итальянской оппозиции призывают Бонафеде подать в отставку, а в партиях, входящих в правящую коалицию (за исключением популистского «Движения 5 звезд», которое Бонафеде представляет в правительстве), — прояснить ситуацию.