Киев, , 14:14 — REGNUM 32% граждан Украины считают, что стране стоит официально отмечать только День победы 9 мая.

Об этом свидетельствуют данныеопросафонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, обнародованные сегодня, 5 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, 39% украинцев настроены на отмечание двух дат: Дня памяти и примирения 8 мая и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.

Также, 14% заявили, что Украине стоит отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

Исследование проведено с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины, исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.