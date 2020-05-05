Москва, , 14:11 — REGNUM Несмотря на то, что опросы говорят о росте рейтинга американского политика Джо Байдена, из этого ещё не стоит делать вывод о том, что он однозначно может занять кресло президента Америки, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Опросы показывают рост рейтингов Байдена и определённое падение Трампа, — сказал эксперт. — Но из этого не надо делать далеко идущих выводов, потому что впереди ещё достаточно длительный период, и, во-вторых, мы помним, что Трамп получил на 3 млн меньше, чем Хиллари в 2016 году, но тем не менее стал президентом. Такое может повториться и в 2020 году. Взгляните на замечательную американскую избирательную систему, которая позволяет президенту дважды получать меньше, но при этом побеждать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая желают его проигрыша на предстоящих выборах и прикладывают к этому усилия.