Москва, , 14:06 — REGNUM После выборов президента США, вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома, Россию ждёт очередная волна антироссийских демаршей, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, что и до выборов будет ещё не один выпад против России на разных фронтах, — сказал он. — И пандемия здесь тоже является важным элементом этого противостояния. Потому что Россию уже обвиняют в том, что плохое состояние медицины в США — это действия русских хакеров. Это всем нам хорошо известно. И после выборов будет очередная волна. Если победит Байден, мы столкнёмся с продолжением политики эпохи Обамы. Если победит Трамп, вероятность этого сохраняется, то мы получим продолжение той политики, которая была в последнее время».

Как пояснил политолог, это жёсткое противостояние, в котором основную партию в борьбе с Россией ведёт не президент, а спецслужбы и силовики при поддержке Конгресса США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против американского политика Джона Байдена, претендующего на пост президента США, было выдвинуто новое обвинение в неподобающем поведении.