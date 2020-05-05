Москва, 5 мая 2020, 14:06 — REGNUM После выборов президента США, вне зависимости от того, кто станет хозяином Белого дома, Россию ждёт очередная волна антироссийских демаршей, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил политолог, это жёсткое противостояние, в котором основную партию в борьбе с Россией ведёт не президент, а спецслужбы и силовики при поддержке Конгресса США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее против американского политика Джона Байдена, претендующего на пост президента США, было выдвинуто новое обвинение в неподобающем поведении.