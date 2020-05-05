Минск,
5 мая 2020, 14:05 — REGNUM
России предстоит серьёзная борьба с
США
за Белоруссию, и победить в этой борьбе
можно лишь при
правильной постановке задачи, привлечении
квалифицированных кадров и проявлении политической воли, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 мая, комментируя предложение президента США назначить послом в Минске Джули Фишер.
Как сообщалось ранее, Дональд Трамп предложил Сенату страны назначить послом в Белоруссии заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу, экс-заместителя постпреда США при НАТО и экс-сотрудницу посольства США в России Джули Фишер.
«Странно было бы ожидать, что американцы направят своим послом в Белоруссию слабую фигуру. У нового посла США в Минске есть большой внешнеполитический опыт, в том числе и приобретённый во время работы в качестве второго лица в посольстве США в Москве, знание русского языка и… способность встать на коньки (особенно позабавила размещённая в интернете её фотография рядом с Вячеславом Фетисовым).
Плох для нас, конечно, не столько сильный американский профессионал в Минске, сколько отменённое в январе 2019 года ограничение на численность сотрудников дипмиссий Белоруссии и США, соответственно, в Вашингтоне и Минске. Думаю, никто не сомневается, что число американцев с дипломатическими паспортами в соседней с нами Белоруссии многократно превзойдёт число белорусских дипломатов в США со всеми вытекающими последствиями и для Белоруссии, и для нас.
У нас сейчас послом в Белоруссии, как известно, является политический выдвиженец, давний товарищ Владимира Путина Дмитрий Мезенцев. Это назначение и по сути, и по обстоятельствам, в которых оно состоялось после того, как Александр Лукашенко предложил Москве убрать из Минска предыдущего посла Михаила Бабича, ориентировано на работу с высшим слоем белорусской элиты, лично Лукашенко. Американка же будет делать упор на работу с самыми различными секторами белорусской общественности. Но в стиле американской дипломатии и перед Лукашенко жёстко поставить нужные ей вопросы не стушуется. А Лукашенко, в отличие от ситуации с российским послом, предложить Вашингтону отозвать её не посмеет.
Одним словом, предстоит серьёзная борьба с американцами за Белоруссию. Взять в ней верх можно, только правильно поставив задачи, подтянув квалифицированные кадры и проявив политическую волю», — отметил Михаил Демурин.