Минск, , 14:05 — REGNUM

России предстоит серьёзная борьба с США за Белоруссию, и победить в этой борьбе можно лишь при правильной постановке задачи, привлечении квалифицированных кадров и проявлении политической воли, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 мая, комментируя предложение президента США назначить послом в Минске Джули Фишер.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп предложил Сенату страны назначить послом в Белоруссии заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу, экс-заместителя постпреда США при НАТО и экс-сотрудницу посольства США в России Джули Фишер.

« Странно было бы ожидать, что американцы направят своим послом в Белоруссию слабую фигуру. У нового посла США в Минске есть большой внешнеполитический опыт, в том числе и приобретённый во время работы в качестве второго лица в посольстве США в Москве, знание русского языка и… способность встать на коньки (особенно позабавила размещённая в интернете её фотография рядом с Вячеславом Фетисовым).

Плох для нас, конечно, не столько сильный американский профессионал в Минске, сколько отменённое в январе 2019 года ограничение на численность сотрудников дипмиссий Белоруссии и США, соответственно, в Вашингтоне и Минске. Думаю, никто не сомневается, что число американцев с дипломатическими паспортами в соседней с нами Белоруссии многократно превзойдёт число белорусских дипломатов в США со всеми вытекающими последствиями и для Белоруссии, и для нас.

У нас сейчас послом в Белоруссии, как известно, является политический выдвиженец, давний товарищ Владимира Путина Дмитрий Мезенцев. Это назначение и по сути, и по обстоятельствам, в которых оно состоялось после того, как Александр Лукашенко предложил Москве убрать из Минска предыдущего посла Михаила Бабича, ориентировано на работу с высшим слоем белорусской элиты, лично Лукашенко. Американка же будет делать упор на работу с самыми различными секторами белорусской общественности. Но в стиле американской дипломатии и перед Лукашенко жёстко поставить нужные ей вопросы не стушуется. А Лукашенко, в отличие от ситуации с российским послом, предложить Вашингтону отозвать её не посмеет.