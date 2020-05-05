Тбилиси, , 14:10 — REGNUM Парламентская фракция оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕДН), в соответствии с регламентом, направила запрос (интерпелляцию) премьер-министру Грузии Георгию Гахарии и вызвала его на сессию парламента. Данное заявление 5 мая распространила пресс-служба партии.

В сообщении говорится, что по регламенту глава грузинского правительства должен ответить на вопросы депутатов 29 мая. Гахарию планируют спросить о том, почему власти не сократили бедность в стране, к чему привели их ошибки в условиях действия режима чрезвычайного положения, а также, какие меры правительство намерено предпринять для исправления сложившейся ситуации.

Напомним, ЕДН была основана Михаилом Саакашвили до того, как он стал президентом Грузии. С 2004 по 2012 год она имела статус правящей партии, пока не уступила на выборах «Грузинской мечте». В парламенте данного созыва ЕДН является самой большой из оппозиционных.

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