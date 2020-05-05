Киев, , 13:56 — REGNUM Оппозиционные фракции и группы Верховной рады собрали 150 голосов, необходимых для созыва внеочередного заседания парламента, сообщил 5 мая экс-президент страны и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Он отметил, что фракции «Европейская солидарность»,"Батькивщина» и «Голос» в полном составе подписали подписные листы о созыве внеочередной сессии, передает корреспондент ИА REGNUM.

К ним присоединились отдельные депутаты фракции «оппозиционная платформа — за жизнь», представители депутатских групп «Доверие», «За будущее» и даже три депутата от «Слуги народа», которые вопреки воле фракции поставили подписи, подчеркнул бывший глава страны.

Порошенко заявил, что инициаторы сессии требуют рассмотреть три законопроекта, касающиеся выплат медработникам страховки в случае заболевания коронавирусом, а также надбавок к заработным платам для них. Он подчеркнул, что фракция «Слуга народа» блокировала и получила команду не выносить на рассмотрение соответствующие законопроекты.

Экс-президент отметил, что уже сегодня документы будут переданы руководству Рады, которое и должно объявить о проведении сессии.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в «Слуге народа» заявили, что следующая внеочередная сессия Рады состоится только 12 мая и будет посвящена принятию т.н. «антиколомойского» законопроекта.