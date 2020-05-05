Москва, , 13:52 — REGNUM В последнее время на Украине растёт рейтинг Петра Порошенко, что связано, как это ни странно, с тем, что действующий президент страны Владимир Зеленский повторяет стратегию действий своего предшественника. Об этом 5 мая заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».

«Был ведь запрос на то, чтобы Зеленский отражал мнение Центральной, Юго-Восточной и Восточной Украины. А он, по сути дела, сделал ставку на тех же националистов, которые были опорой власти Порошенко», — заявил Спицын.

«Отсюда рост симпатий населения к Порошенко. Посмотрите, как растёт его рейтинг, рейтинг его личный и рейтинг его политической партии. Потому что и «Слуга народа», и руководство этих партий и фракций, и администрация президента — они показывают полную неспособность взять ситуацию под контроль и управлять страной в условиях кризиса», — подчеркнул он.