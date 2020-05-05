Джакарта, , 13:50 — REGNUM Китайское правительство считает, что Индонезия может контролировать пандемию коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

По данным посольства Китая в Индонезии, государство считает, что администрация президента Индонезии Джоко Видодо осуществила всеобъемлющую политику и эффективно отреагировала на вспышку COVID-19.

«Китай считает, что Индонезия победит эпидемию. Мы искренне ценим усилия Индонезии и твердо верим, что Индонезия сможет немедленно преодолеть эпидемию и восстановить нормальный экономический и социальный порядок», — заявил посол Китая в Индонезии Сяо Цянь.

Китай направил первую партию медицинской помощи в Индонезию 28 марта, которая включала в себя наборы тестов для проверки на коронавирус, медицинские маски, одежду индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ.

По словам посла, Китай в ближайшее время отправит вторую партию помощи в Индонезию.

В дополнение к материально-технической помощи, Китай продолжает обмениваться информацией с Индонезией в вопросе борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ознаменование национального дня образования, а также усилий по борьбе с эпидемией COVID-19 генеральное консульство Индонезии в Мельбурне (Австралия) в сотрудничестве с ассоциацией студентов Индонезии — Австралии провело различные конкурсы.

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