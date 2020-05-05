Сухум, , 13:51 — REGNUM Нового вице-премьера и министра экономики Абхазии назначил 4 мая президент страны Аслан Бжания. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Назначить вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Озган Кристину Константиновну», — приводит текст президентского указа пресс-служба.

Стоит отметить, что Озган является генеральным директором ООО «РН-Абхазия», представляющего «Роснефть» в республике. Она ранее была министром экономики республики с 2005 по 2011 год.

Напомним, Бжания после избрания на пост президента Абхазии начал формирование нового кабинета министров.

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