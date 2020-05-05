Нью-Йорк, США, , 13:47 — REGNUM

Положительный момент в присуждении в США Пулитцеровской премии за серию пропагандистских статей о России состоит в возможности констатировать тот факт, что российское журналистское сообщество, очевидно, намного здоровее американского, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 мая.

Как сообщалось ранее, Пулитцеровская премия была вручена редакции газеты The New York Times за серию материалов, «обличающих» действия руководства российского государства. В посольстве России в США отметили, что содержащиеся в этих статьях утверждения были «многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но и самой жизнью». Получившая премию серия статей — это «сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов», добавили представители посольства.

«В присуждении в США Пулитцеровской премии за серию пропагандистских статей о России и руководстве нашей страны я вижу один положительный момент. Мы можем смело сказать, что наше журналистское сообщество и околожурналистские политические круги ментально пока всё ещё более здоровы, чем американские.