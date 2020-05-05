Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана не планирует направлять ноту Узбекистану в связи с аварией на Сардобинском водохранилище. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров, сообщает Informburo.

По его словам, стороны наладили тесное сотрудничество по ликвидации последствий затопления. «Вопрос направления узбекской стороне ноты МИД Казахстана не стоит», — сказал представитель МИД. Он добавил, что глава Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил Узбекистан и провел необходимые переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана прорвало дамбу Сардобинского водохранилища. Вода также попала на территорию Казахстана — в Мактааральском районе Туркестанской области объявлен режим ЧС.

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