Киев, , 12:59 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 5 мая, обсуждают предложение министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы соорудить в Берлине отдельный монумент украинцам, погибшим во Второй мировой войне, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что ранее Кулеба обсудил данную инициативу в телефонном разговоре со своим немецким коллегой Хайко Маасом. По его словам, такой монумент был бы «достойным чествованием памяти».

Украинский политолог Владимир Воля отмечает, что даже если предположить, что власти Германии и Берлина согласятся с этим предложением Киева по существу, то возникает вопрос — кого именно чествовать, кто будет изображен на монументе, с учетом того, что подавляющее большинство украинцев воевали в составе Красной армии, и наибольшие потери понесли украинцы, проживавшие в составе СССР.

«Проблема в том, какими изображениями зафиксировать, что речь идет о памяти про украинцев… Что будет изображено на монументе: трезубец, который использовала ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или звезда, под которой воевало подавляющее большинство украинцев», — отмечает Воля.

Политолог предполагает, что мемориал может быть и «безликим», просто с крестами, и задается вопросом — «где тогда Украина?».

В завершение Воля отмечает, что свой вариант такого монумента Киев должен быть согласовать с немецкими властями.