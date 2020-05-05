Москва, , 12:53 — REGNUM Представители «глубинного государства» США вынуждены снова использовать против президента США Дональда Трампа карту российского вмешательства, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что министерство внутренней безопасности предупредило власти штатов о том, что Россия вновь попытается вмешаться в американские выборы.

«Силовики давно играют против Трампа, и это не первое подобного рода действие, — сказал Шаповалов. — То самое глубинное американское государство (которое составляют не демократически избранные политики, на самом деле руководит американской политикой, и в нём значительную роль играют представители силовых структур, разведслужб) в момент прихода Трампа к власти не приняло его и вступило с ним в ожесточённую борьбу, опираясь на демократический истеблишмент. Эта борьба сейчас идёт по нарастающей, поскольку новые президентские выборы уже не за горами. Действия силовиков направлены на усиление позиции Байдена и ослабление позиции Трампа».

Как пояснил политолог, новых идей у противников Трампа не возникает, и они решили снова использовать старый приём, обвинив Трампа в том, что он якобы агент России. Ничего нового в этом нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские силовики считают, что Москва якобы попытается задействовать новые инструменты для вмешательства, в частности будет «тайно консультировать» кандидата или избирательный штаб, финансировать мероприятия, проведёт хакерскую атаку или заполучит важную информацию, которую использует в свою пользу.

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