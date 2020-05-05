Москва, 5 мая 2020, 12:53 — REGNUM Представители «глубинного государства» США вынуждены снова использовать против президента США Дональда Трампа карту российского вмешательства, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что министерство внутренней безопасности предупредило власти штатов о том, что Россия вновь попытается вмешаться в американские выборы.
Как пояснил политолог, новых идей у противников Трампа не возникает, и они решили снова использовать старый приём, обвинив Трампа в том, что он якобы агент России. Ничего нового в этом нет.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские силовики считают, что Москва якобы попытается задействовать новые инструменты для вмешательства, в частности будет «тайно консультировать» кандидата или избирательный штаб, финансировать мероприятия, проведёт хакерскую атаку или заполучит важную информацию, которую использует в свою пользу.
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