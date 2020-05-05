Джакарта, , 12:42 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто направил 293 добровольца для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщает Antara.

Известно, что добровольцы были направлены в больницу при министерстве обороны.

Энтузиазм сообщества стать волонтерами для национальной обороны очень высок. До закрытия регистрации 19 апреля 2020 года 1768 человек зарегистрировались онлайн и 300 человек — через мобильное приложение. Однако было отобрано только 293 кандидата.

Прабово Субианто подчеркнул, что вспышка COVID-19 представляет собой очень опасную угрозу не только для нации и государства, но и для всего человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо заявил, что более 12 000 индонезийских граждан, которые работали на иностранных круизных суднах, вернутся в Индонезию.

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