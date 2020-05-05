Москва, , 12:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре столкнуться с серьёзными вызовами из-за изменения баланса сил на фоне эпидемии коронавируса. Об этом 5 мая заявил социолог Евгений Копатько на телеканале «Россия 24».

«Пока на фоне личный рейтинг у него неплохой. Но падение его политической силы — тотальное. В разы сократились уровни доверия его политической силе. Но тем не менее пока «Слуга народа» на первом месте, если смотреть рейтинги. Президентские амбиции у него сократились, но сейчас не активная фаза избирательной кампании», — заявил Копатько.

«С другой стороны, укрепились позиции таких игроков, как Порошенко и Аваков. Это реальность нынешней украинской жизни», — указал он.

Отметим, что на фоне эпидемии коронавируса на Украине обострились политические конфликты. Ряд мэров выступили с резкой критикой центральной власти и президента Украины в частности.

Например, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что граждане не хотят, «чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день».

«Одно правительство поменялось, другое — мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления», — указал он.