Минск, , 12:35 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава республики сообщил журналистам 5 мая.

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Глава республики уточнил, что телефонный разговор с Путиным запланирован на сегодня. Какие вопросы намерены обсудить стороны, пока не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидеры двух государств пообщались по телефону 21 февраля 2020 года. Разговор состоялся в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи. Владимир Путин обсудил с Александром Лукашенко актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов.

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