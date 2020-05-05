Алеппо, Сирия, , 12:35 — REGNUM Восьмое совместное патрулирование сирийской трассы М-4, связывающей города Латакия и Алеппо, провели военные России и Турции. Об этом 5 мая сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

«5 мая состоялось очередное, восьмое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — говорится в сообщении Центра.

Также в сообщении уточняется, что протяженность маршрута нынешнего патруля была вдвое увеличена с последних совместных российско-турецких патрулей в Сирии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 мая начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев рассказал, что российская военная полиция продолжила патрулирование на территории сирийских провинций Хасеке и Алеппо.