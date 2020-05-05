Стокгольм, , 12:52 — REGNUM Во время пандемии коронавируса многие журналисты хотят пообщаться с первыми лицами государств, чтобы узнать о текущем состоянии дел в стране и как они справляются с эпидемиологической ситуацией. Шведский премьер-министр Стефан Лёвен не стал исключением, но, как оказалось, он не очень настроен на общение с журналистами. К тому же Лёвен немногословен, за что журналист Лена Меллин из шведской газеты Aftonbladet назвала его в своей статье «инвалидом». Об этом 5 мая сообщила другая шведская газета Fria Tider.

Напомним, что днем ранее, то есть 4 мая, опрос, проведенный утром на шведском телеканале P1 среди представителей шведских СМИ, показал, что премьер-министр Стефан Лёвен делает свою персону недоступной для общения с большинством общенациональных СМИ Швеции.

Тем не менее Лена Меллин считает, что в этом нет ничего плохого. Однако, как она считает, он нередко увиливает от ответа, как только ему приходится сталкиваться с трудными вопросами, на которые у него нет заготовок.

«Стефан Лёвен немногословный человек. Он не является и никогда не будет великим оратором. Напротив, ему часто сразу же трудно выразить себя в строгой и простой манере. Для его поста, который он занимает, эта инвалидность принимает большие размеры», — написала Меллин в своей статье.