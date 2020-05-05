Москва, , 12:29 — REGNUM На Украине разрастается политическая напряжённость на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом 5 мая заявил социолог Евгений Копатько на телеканале «Россия 24».

«Нынешняя ситуация, связанная с коронавирусом и его уже экономическими, социальными, медицинскими последствиями, меняет прежние договорённости», — заявил Копатько.

Тем не менее, снижение рейтинга президента Украины не столь значительное, чтобы говорить о серьёзной угрозе его позиций.

«73% за Зеленского проголосовали на выборах президента во втором туре. На сегодняшний день, я смотрю данные различных социологических исследований, у него рейтинг доверия 55+. Это очень неплохой показатель для сегодняшнего дня», — подчеркнул он.

При этом некоторые мэры городов Украины на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране выступили с резкими выступлениями против президента Украины Владимира Зеленского. Так, среди прочих мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что граждане не хотят, «чтобы нами правили дилетанты, которые есть на сегодняшний день».

«Одно правительство поменялось, другое — мы не видим нормального диалога между органами государственной власти и органами местного самоуправления», — указал он.