Стокгольм, , 14:06 — REGNUM Комитет Риксдага по миграционной политики в настоящее время рассматривает законопроект, предусматривающий ужесточение миграционного законодательства Швеции. Об этом 5 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Выдвинутое предложение, в частности предусматривает, что лицо, которое получило окончательное отклонение своего ходатайства о предоставлении убежища на территории Швеции, не имеет право подать новое заявление в течение 10 лет. Сейчас срок ожидания после отказа составляет всего 4 года.

Напомним, что в соответствии с нормами текущего миграционного законодательства Швеции решение о высылке на сегодняшний день обычно прекращается за сроком давности по прошествии четырех лет. Затем человек может подать новое заявление о предоставлении убежища. Но вскоре эти положения могут подвергнуться изменениям.

На следующей неделе Комитет Риксдага по миграционной политике встретится с представителями всех парламентских партий. Окончательное решение еще не принято.