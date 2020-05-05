5 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:10 — REGNUM Накануне запланированной на 14 мая видеоконференции начальников генштабов стран-членов НАТО, где будет обсуждаться «последовательный подход к текущим и будущим угрозам», ряд немецких политиков открыли дискуссию о необходимости вывода с территории Германии американского атомного оружия. Что, по замечанию одной из германских газет, в альянсе было воспринято как заявление, что «нужна поддержка не НАТО, а немецкой общественности», и указатель на то, «какой нестабильной может быть политика Германии в вопросах лояльности НАТО».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что после того, как было объявлено о намерении США модернизировать свое атомное оружие, хранящее на немецких военных базах, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс и глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених выступили с требованием о выводе с территории Германии ядерных вооружений «из-за непредсказуемости политики президента США Дональда Трампа». Против высказались не только представители федеральной канцелярии и партнеров СДПГ по правящей коалиции из ХДС/ХСС, но и однопартиец социал-демократов, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пояснив, что «чем более непредсказуемо ведут себя ядерные державы, тем важнее наша роль как государства, выступающего против войны». Очевидно, что в данном случае Маас выступал в «шляпе» государственного деятеля, а не партийного чиновника. Ведь слова Вальтера-Борьянса и Мютцениха ряд немецких политологов восприняли как намек на будущий уход СДПГ во внутреннюю оппозицию с перспективой создания правительства с левыми и зелеными. Ведь глава парламентский франции социал-демократов подчеркнул, что не ставит под сомнение членство страны в НАТО или ядерное сдерживание как таковое.

Но главные вопросы остаются по внешнеполитическому эффекту заявления двух видных функционеров СДПГ. Действительно ли дело в «непредсказуемости» Трампа? Или есть желание понизить уровень «евроатлантической солидарности»? Ведь даже заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Иоганн Вадефул, который сейчас критикует Вальтера-Борьянса и Мютцениха, в феврале сего года сам предлагал рассмотреть возможность кооперации с Францией в будущем, заявляя, что «Германия должна быть готова участвовать в этом ядерном сдерживании со своими собственными возможностями и ресурсами», а взамен от Парижа требовалось согласиться поставить оружие «под совместное командование ЕС или НАТО». Однако это способно привести к серьезным пертурбациям на восточном фланге НАТО. «Германия может отказаться от ядерного сдерживания, — говорит приглашенный старший сотрудник Германского фонда Маршалла, расположенного в Вашингтоне, Ульрих Спек. — Это заставит Польшу переосмыслить проблему ядерного сдерживания. И это побудит Россию усилить свое влияние в Центральной и Восточной Европе. Результат: больше конфликтов на Востоке, Европа ослаблена». С этим согласен председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

По его словам, отказ Германии от американской атомной бомбы приведет к тому, что Польша увидит себя «оставленной Берлином» и «отданной Москве». Это будет означать «конец идеи европейской обороноспособности». Поэтому немцам надо «держаться США». Как риторически спрашивает Ишингер, «хотим ли мы, чтобы в Польше вместо Германии было размещено еще больше вооруженных сил США, возможно, даже ядерное оружие? Знает ли СДПГ о возможной реакции России на это?» Правда, следует отметить, что сами поляки в последний раз на официальном уровне ставили вопрос о размещении на их земле американский атомных бомб в декабре 2015 года. Такую возможность обсуждал в штаб-квартире НАТО Томаш Шатковский, на тот момент являвшийся заместителем министра национальной обороны, ныне — посол Польши в альянсе. Но это длинная дорога. Хотя определенным сигналом о продвижении по ней может стать закупка Варшавой американских самолетов F-35. Находящие сегодня на вооружении польской армии F-16 не приспособлены для транспортировки ядерного оружия. Но, пишет польский портал Defence24. pl, теоретически «после преодоления всех политических и правовых препятствий (если это возможно)» можно будет попросить Вашингтон «адаптировать и сертифицировать будущие польские машины F-35 для атомных бомб».

Интересно здесь следующее. Появление в Польше американского ядерного оружия еле просматривается на горизонте. Но возможность такого сценария тем не менее является актуальным аргументом для немецких политиков и экспертного сообщества. По этой логике получается, что заокеанская бомба в Германии — это элемент сдерживания амбиций Варшавы, которая в ином случае начнет проявлять еще большие амбиции, станет еще агрессивнее действовать на восточных границах Европейского союза, провоцируя Россию. Трудно сказать, держал ли в уме данный тезис Мютцених. Но в любом случае, констатирует немецкая газета Der Tagesspiegel, он «дал понять общественности, что есть новые вопросы». По словам берлинского политолога Торстена Беннера, «нам нужны широкие дебаты о значении и смысле ядерного сдерживания и способности Европы самоутвердиться, а также о последствиях возможного перемещения американского ядерного оружия в Польшу». Однако чем закончится такая «широкая стратегическая дискуссия», пока «неясно».