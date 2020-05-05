Киев, , 11:43 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сказано в документе, полученном 4 мая из НАБУ журналистами «РБК-Украина».

По данным журналистов, на основании решения Высшего антикоррупционного суда Украины НАБУ внесло сведения о возможном сокрытии имущества от налоговой службы. Речь идёт о дорогостоящих наручных часах Венедиктовой и её участии в ряде структур, которое может приносить доход.

Отметим, что иск в суд подал одесский «активист» Сергей Стерненко, подозреваемый в убийстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый в убийстве «активист» пожаловался на генпрокурора Украины