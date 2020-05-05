Джакарта, , 11:34 — REGNUM Председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо заявил, что более 12 000 индонезийских граждан, которые работали на иностранных круизных суднах, вернутся в Индонезию, сообщает Kompas.

Согласно данным, полученным президентом, 89 000 индонезийских трудящихся-мигрантов вернулись в страну после вспышки коронавируса.

«В ближайшие две недели около 17 круизных лайнеров будут поставлены на якорь в Приоке и Беноа», — отметил Дони Монардо.

По оценкам, еще 16 000 рабочих-мигрантов вернутся в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ознаменование национального дня образования, а также усилий по борьбе с эпидемией COVID-19 генеральное консульство Индонезии в Мельбурне (Австралия) в сотрудничестве с ассоциацией студентов Индонезии — Австралии провело различные конкурсы.

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