Кампала, , 11:02 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени распорядился ослабить карантинные меры, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 5 мая он сообщил в эфире государственного телевидения.

Глава государства похвалил граждан за ответственное отношение к ограничительным мерам, отметив, что страна успешно справилась с выпавшим на ее долю испытанием.

В Уганде возобновят свою работу некоторые предприятия розничной торговли. Карантинные меры действуют в стране 45 дней.

Напомним, на сегодняшний день число случаев выявленных заражения коронавирусной инфекции в Уганде достигло 3 тыс. 845 человек. От COVID-19 в стране никто не скончался.

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