Брюссель, , 10:49 — REGNUM «На мой взгляд, позиция белорусского руководства относительно проведения 9-го мая Парада Победы достаточно рискованная. Разумеется, этот праздник для всех нас имеет сакральное значение. Однако страны антигитлеровской коалиции, а это не только Россия, но и Франция, Великобритания, США, сочли необходимым отменить или перенести все массовые мероприятия, которые приурочены к этой дате. Наверняка, руководство этих стран понимают сложившуюся ситуацию и принимают соответственные решения», — заявил 4 мая член Общественной Палаты Республики Крым, Общественной Палаты Союзного государства и председатель РНКА «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

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Оценивая заявленную Александром Лукашенко инициативу проведения военного парада в столице Белоруссии 9 мая, которую вирусологи назвали не доблестью, а глупостью, руководитель белорусской общины отметил: «Большой вопрос: для чего и для кого Белоруссия всё-таки решила проводить Парад Победы в эти сроки, ведь вполне можно было его перенести? Лично мне кажется, что руководству Белоруссии стоило бы прислушаться к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по поводу мер в борьбе с коронавирусом».

В интервью порталу «Переяславська рада 2.0» Чегринец пожелал, чтобы минский парад «прошел нормально и не принес какого-либо вреда». Руководитель белорусской общины признался, что сам бы с удовольствием посетил такое мероприятие «если бы была нормальная ситуация».

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«Очень хотелось бы, чтобы граждане Республики Беларусь не пострадали вследствие такого решения руководства страны, — сказал Чегринец. — Я не понаслышке знаком с актуальной ситуацией в Белоруссии, практически каждый день общаюсь с жителями республики из числа своих друзей, коллег, да и, к сожалению, на территории Белоруссии у меня есть заболевшие коронавирусом родственники. Всё-таки следовало бы отложить проведение этого мероприятия, как это сделали у нас — в России, ведь несмотря на всю важность для нашей общей истории Дня Победы всё-таки во время карантина и пандемии коронавируса основной ценностью должны являться здоровье и безопасность людей!»Читайте также о мероприятиях в Белоруссии 9 мая: Витебский горисполком не знает, что делать с «Бессмертным полком»