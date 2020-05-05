Москва, , 10:33 — REGNUM Российский премьер-министр Михаил Мишустин продолжает лечиться от коронавирусной инфекции и чувствует себя в целом нормально. Об этом сообщил 5 мая журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Беляков отметил, что Мишустин остаётся в одном из государственных медучреждений. За ним наблюдают врачи, лечение происходит планово, с применением рекомендованных Минздравом препаратов.

«Самочувствие остается в целом нормальным», — сказал Беляков и добавил, что Мишустин активно общается с коллегами по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, о выявлении у Мишустина коронавируса нового типа стало известно 30 апреля. Обязанности главы правительства временно перешли к первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

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