Москва, , 10:11 — REGNUM В Госдуме осудили обращение старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа к главе Еврокомиссии Урсуле дер Ляйен, в котором тот назвал неадекватной реакцию в РФ на снос в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

«Памятник как собственность вместо памяти и совести — суть позорного обращения. Именно позорного, поскольку, оно в ещё большей степени показывает аморальность и подлость содеянного», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Она видит смысл в совете Коларжу, чтобы он почитал приговор Нюрнбергского трибунала, а особенно разделы «Захват Чехословакии», «Убийство гражданского населения и жестокое обращение с ним» и «Преступная деятельность в Чехословакии».

«Своими действиями именно он сам оскверняет историю, пытается украсть у будущих поколений знание об освободителях Праги и Чехии от фашистской чумы», — уверена парламентарий.

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