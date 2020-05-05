Джакарта, , 10:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в онлайн-саммите Движения неприсоединения, чтобы обсудить борьбу с COVID-19, сообщает Antara.

Глава государства передал три вещи, которые могут быть использованы Движением неприсоединения для борьбы с глобальной пандемией.

«Во-первых, укрепить политическую солидарность между нами, потому что только работая вместе, мы сможем выиграть эту войну», — заявил Джоко Видодо на онлайн-конференции высокого уровня.

Президент предложил странам-членам Движения неприсоединения полностью сосредоточить свои усилия и время на преодолении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Во-вторых, президент подчеркнул важность конкретного сотрудничества между странами, особенно в приобретении лекарств и вакцин против COVID-19.

«Мы должны бороться за то, чтобы получить справедливый и своевременный доступ к лекарствам и вакцинам против COVID-19», — отметил президент Индонезии.

«В-третьих, укрепление глобального партнерства с развивающимися странами. Мы должны озвучивать и бороться за обязательства по развитию и гуманитарной помощи, облегчению бремени задолженности и обязательствам по погашению долга от официальных кредиторов, которые могут быть перенаправлены на финансирование борьбы с COVID-19», — добавил глава государства.

В конце своего выступления президент подтвердил, что многосторонность должна оставаться основой международного сотрудничества.

Джоко Видодо также напомнил, что 59 лет назад было создано Движение неприсоединения для борьбы с «общим врагом», а именно с империализмом и неоколонализмом. В настоящее время «общим врагом» стран-членов организации является COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин принял участие в саммите Движения неприсоединения 4 мая 2020 года.

Ранее по теме: Борьбу с COVID-19 обсудят на саммите Движения неприсоединения

Читайте развитие сюжета: На саммите Движения неприсоединения подготовили совместную декларацию